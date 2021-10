Bergasthäuser im Alpstein ziehen positive Bilanz der Sommer-Saison

per Mail teilen

Die Saison in vielen Berggasthäusern im Alpstein-Massiv in der Ostschweiz fällt insgesamt recht positiv aus - auch wenn die Kontrolle der 3G-Regel einige Wirte als lästig empfunden hätten. Das sagt Thomas Manser, Präsident des Bergwirtevereins Alpstein - dem Zusammenschluss der Wirtsleute von 27 Berggasthäusern. Entscheidend für die Bilanz sei in erster Linie das Wetter - und das war gemischt: Einem kalten und schneereichen Frühjahr folgte schönes Wetter von Juni bis Oktober - mit Ausnahme des regenreichen Juli. Der Alpstein als Ferienregion und Naherholungsgebiet habe wieder Wanderer vor allem aus der Schweiz und dem süddeutschen Raum angelockt.