Mehr als 45.000 Besucher bei "Interboot"

Mehr als 45.000 Wassersportfans haben die Messe "Interboot" in Friedrichshafen besucht. Sie ging am Sonntag nach neun Tagen zu Ende. Die Besucherzahl habe die Erwartungen übertroffen, teilte die Messe Friedrichshafen mit. Die Nachfrage nach Booten und Boards sei weiterhin ungebrochen, das habe sich deutlich im Interesse und Kaufverhalten der Besucherinnen und Besucher gezeigt. Zufrieden äußerten sich auch die Händler. Rund 280 Aussteller aus 13 Nationen zeigten in sechs Messehallen und auf dem Freigelände Segelboote, Motoryachten, Boardsport, Zubehör und Bekleidung. Bereits zum zweiten Mal während der Corona-Pandemie konnte die "Interboot" als erste Hallen-Wassersportmesse weltweit stattfinden.