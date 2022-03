Biberacher Schützenfest trotz Corona ein Erfolg

In Biberach ist am Sonntag nach neun Tagen das traditionelle Kinder- und Heimatfest zu Ende gegangen. Die Organisatoren des Biberacher Schützenfestes ziehen eine positive Bilanz.

Der Vorsitzende der Schützendirektion Biberach, Rainer Fuchs, ist sehr zufrieden. Obwohl wegen der Corona-Pandemie das Fest nur eingeschränkt habe stattfinden können, seien die Biberacher voll dabei gewesen. Neun Tage lang feierten die "Biber" in abgespeckter Form ihr historisches Fest, dessen Ursprung als Kinder- und Heimatfest bis ins 17. Jahrhundert zurückreicht. Das Schützenfest ist der Höhepunkt im Biberacher Jahresverlauf.

Das Biberacher Schützenfest wurde 2021 unter Corona-Bedingungen im Stadion gefeiert. Flrian Achberger

Ersatzkonzept im Stadion

Höhepunkt sei die Veranstaltung "Schützen kompakt" gewesen, so Fuchs. Dabei wurden im Biberacher Stadion an vier Tagen alle Elemente des Schützenfestes in drei Stunden kompakt aufgeführt - wie Festumzug, Heimatstunde und Kindertheater. Alle Vorstellungen seien ausverkauft gewesen. Für das nächste Jahr wünscht sich die Schützendirektion, dass alle Ersatzkonzepte in der Schublade bleiben können und das Schützenfest wieder in gewohnter Form stattfinden kann.