Deutlich mehr Verletzte in den Vorarlberger Alpen

per Mail teilen

Das Österreichische Kuratorium für Alpine Sicherheit (ÖKAS) hat Bilanz zum Sommer 2023 in den Alpen gezogen. In Vorarlberg und landesweit gab es mehr Verletzte, aber weniger Tote.

Zehn Menschen kamen zwischen Mai und Oktober bei Unfällen in den Vorarlberger Alpen ums Leben, insgesamt passierten 389 Unfälle. Damit gab es deutlich mehr Verletzte, aber weniger Tote als im vergangenen Jahr. Das geht aus der Sommerbilanz des Österreichischen Kuratoriums für Alpine Sicherheit hervor.

Weniger Unfälle beim Wandern, mehr Unfälle beim Klettern

Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Anzahl der Unfälle um rund ein Viertel. Während die Zahl der Verletzten beim Wandern deutlich zurück ging, stieg die Zahl beim Klettern und beim Mountainbike-Sport erneut an. Das sei ein Trend, der seit Jahren anhalte, heißt es in der Bilanz. Allein mit dem Rad verunglückten 77 Menschen, deutlich mehr als in den vergangenen zehn Jahren.

Rund 3.900 Bergunfälle in ganz Österreich

In ganz Österreich gab es im Sommer 3.936 Unfälle. Damit stieg die Zahl der Unfälle laut ÖKAS um 28 Prozent im Vergleich zu den vergangenen Jahren. 147 Menschen verunglückten in den österreichischen Alpen tödlich - etwas weniger als durchschnittlich in den vergangenen Jahren.