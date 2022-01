Anna-Lena Forster aus Radolfzell holt bei Para-Schneesport-WM vierte Goldmedaille

Monoskifahrerin Anna-Lena Forster aus Radolfzell hat bei der Para-Schneesport-Weltmeisterschaft im Slalom gewonnen. Insgesamt holte sie im norwegischen Lillehammer vier mal Gold.

Nach den Siegen in der Abfahrt, im Super-G und die Super-Kombination belegte die 26 Jahre alte Mono-Skifahrerin am Samstag auch im Slalom den ersten Platz. Diese Goldmedaille habe sie auf jeden Fall verteidigen wollen, sagte sie nach dem Rennen.

"Das ist gigantisch!"

Gold im Riesenslalom durch Missgeschick verpasst

Zuvor war der Traum einer weiteren Goldmedaille im Riesenslalom für Anna-Lena Forster geplatzt. Mit ihrem rechten Ski hakte sie kurz vorm Ziel in ein Tor ein und stürzte. Dabei hätte sie ganz langsam ins Ziel fahren können, so groß war ihr Vorsprung. Forster war beim Reisenslalom als Top-Favoritin an den Start gegangen. Nach dem Rennen sagte sie: "Hier bei der Generalprobe für die Paralympics in Peking muss man einfach schauen, dass man Gas gibt. Wenn so was passiert, dann lieber hier und nicht in Peking."

Favoritin für Paralympics in Peking

Anna-Lena Forster vom BRSV Radolfzell ist bereits zweimalige Paralympics-Gewinnern. Nun hat sie bei der Weltmeisterschaft in Lillehammer vier mal Gold geholt. Für die Paralympics in Peking im März ist sie eine der Top-Favoritinnen.