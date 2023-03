Der Schweizer Sanitärprodukte-Hersteller Geberit will am Standort Pfullendorf im Kreis Sigmaringen 50 Millionen Euro investieren. Das teilte Geberit bei der Vorstellung des Geschäftsberichts mit.

Der Gewinn des Schweizer Sanitärtechnikkonzerns Geberit ist im Jahr 2022 um 6,5 Prozent auf 706 Millionen Franken gesunken. Laut aktuellem Geschäftsbericht sank der Umsatz in Schweizer Franken um zwei Prozent. Trotzdem will Geberit am Standort Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) 50 Millionen Euro investieren. Der Konzern hat weltweit 11.500 Mitarbeitende, fast 2.000 davon in Pfullendorf. Hauptsitz von Geberit ist in Rapperswil-Jona im Kanton St. Gallen.

Pfullendorf ist nach Unternehmensangaben der bedeutendste Geberit-Standort in Deutschland. Ein Unternehmenssprecher sagte, in Pfullendorf würden millionenfach die zentralen Produkte der Geberit-Gruppe hergestellt, nämlich Spülkästen. Deutschland sei zudem der größte Markt der Unternehmens-Gruppe. Auch sei Pfullendorf Sitz der deutschen Vertriebsgesellschaft. Gründe für Geberit, den Standort weiter zu stärken.

Bekenntnis zum Standort Pfullendorf

Geplant sind laut Geberit einige kleinere Investitionsprojekte, aber auch zwei große Vorhaben, in die in den nächsten Jahren über 50 Millionen Euro fließen sollen. Welche Projekte das sind, teilte Geberit noch nicht mit. Für die 13.000 Einwohnerstadt Pfullendorf bedeutet die Investition ein klares Bekenntnis zum Standort. Geberit ist dort der größte Arbeitgeber.

Eine Toilette des Sanitärherstellers Geberit. Pressestelle Geberit

Zufrieden mit Geschäftslage

Gewinn und Umsatz des Schweizer Sanitärherstellers sind im vergangenen Geschäftsjahr zwar zurückgegangen. Das Ergebnis aber sei angesichts der Konjunkturlage immer noch ein guter Wert, sagt das Unternehmen. Zufrieden sein dürften auch die Aktionäre. An sie wurde ein Rekordbetrag von gut einer Milliarde Euro ausgeschüttet.

Geberit bezeichnet sich selbst als europäischen Marktführer für Sanitärprodukte mit weltweit 26 Produktionswerken, vier davon in Übersee, sowie insgesamt rund 11.500 Mitarbeitenden in rund 50 Ländern.