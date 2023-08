per Mail teilen

Hunderte Kisten Bier sind in Ravensburg am Mittwochnachmittag von einem Laster gefallen. Eine Auffahrt der Bundesstraße 30 war darum im Feierabendverkehr gesperrt.

Ein Lastwagen hat am Mittwochnachmittag kurz vor 16 Uhr etwa die Hälfte seiner Ladung mit 1.200 Kisten Bier in Ravensburg verloren. Die B30-Auffahrt Ravensburg-Nord war darum mitten im Feierabendverkehr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Laut Polizei gab es keine Verletzten.

Scherben liegen auf der Fahrbahn

Die Bierflaschen lagen laut einer Polizeisprecherin über eine Strecke von gut 50 Metern verteilt auf der Fahrbahn, auch in Scherben. Die Reinigung sei sehr aufwendig gewesen und habe sich über Stunden bis in den Abend gezogen. Der 29-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Kisten offenbar schlecht gesichert

Den bisherigen Ermittlungen zufolge dürften die rund 1.200 Kisten mit vollen Flaschen nicht ausreichend gesichert gewesen sein. Etwa die Hälfte sei in einer Kurve vom Fahrzeug gerutscht und habe sich dann über die Fahrbahn verteilt.