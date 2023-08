Yogaübungen machen und dabei ein Bier trinken, das ist eine neue Kombination in Konstanz. Bierbrauer Martin Restle kam auf die Idee, jetzt bietet er Yoga mit Bier-Kurse an.

Bei ihm dreht sich alles um Bier: Martin Restle bietet in seiner Bier-Boutique in Konstanz an die 300 Sorten Craftbiere an. Man darf bei ihm auch selbst aktiv werden, zum Beispiel bei einem Braukurs oder neuerdings auch bei der Verkostung von Bier während eines Yoga-Kurses.

Spaß und Bewegung bei Yoga mit Bier

Beim Bier-Yoga soll es vor allem ums Genießen und um den Spaß gehen, so der Physiotherapeut Restle. Geruch und Geschmack wahrnehmen und sich gleichzeitig bewusst bewegen, ist für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer trotzdem nicht immer ganz einfach. Welche Übungen sich auch zum Trinken eignen, macht Restle vor.

"Die Kombination von körperlicher Entspannung mit ganz sanftem Umarmen der Leber ist für jeden Yogi gedacht, der mal Lust auf Bier hat. Und für jeden Biertrinker, der mal Yoga ausprobieren möchte."

Nachhaltiger Einsatz von Rohstoffen

Martin Restle betont, dass ihm Nachhaltigkeit beim Bierbrauen wichtig sei. Deshalb setze er regionale Rohstoffe ein, zum Beispiel Malz aus dem Hegau und Hopfen aus Tettnang. Auch die Brauabfälle wie Malzreste fänden weitere Verwendung, etwa in einem nahe gelegenen Tierpark.