Ein Berufsimker in Reichenau im Kreis Konstanz hat den Diebstahl von drei Bienenvölkern bei der Polizei angezeigt. Sie befanden sich in Kisten in der Nähe des Waldfriedhofes. Auch bei Ravensburg und bei Oberteuringen im Bodenseekreis wurden mehrere Bienenvölker gestohlen. Laut Polizei haben sie einen Wert von 10.000 Euro.