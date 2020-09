per Mail teilen

Der Bodenseekreis hat für mehrere Ortsteile von Meckenbeuren einen Sperrbezirk wegen der Amerikanischen Faulbrut eingerichtet. Die Bienenseuche war in der vergangenen Woche bei einem Bienenvolk in Eschach im Kreis Ravensburg ausgebrochen. Weil der Sperrbezirk um den Seuchenherd einen Radius von 1,5 Kilometern haben muss und damit über die Landkreisgrenze reicht, musste das Landratsamt Bodenseekreis nachziehen. Bienenzüchter innerhalb des betroffenen Gebiets müssen strenge Vorgaben einhalten. Die Faulbrut ist für den Bienennachwuchs tödlich, Menschen schadet der bakterielle Erreger an Angaben des Landratsamtes nicht.