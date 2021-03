Die Biberpopulation im Landkreis Biberach sinkt, obwohl Biberach eigentlich zu den Kreisen mit den größten Bibervorkommen zählt. Gleichzeitig gibt es immer mehr Beschwerden.

Das Wachstum der Biberpopulation in Biberach stagniert trotz des großen Vorkommens in der Region. Während im Regierungsbezirk Tübingen die Population in den vergangenen drei Jahren nach Schätzungen um mehr als 60 Prozent gewachsen sind, waren es im Landkreis Biberach lediglich zehn Prozent. Der Grund dafür liegt darin, dass die meisten Biberreviere bereits besetzt seien, so das Landratsamt Biberach. Für 1.300 bis 1.500 Biber reiche der Platz aus. Mit fast 1.200 Tieren sei diese Grenze bald erreicht.

Biberbau - auch Biberburg genannt - in Heilbronn-Biberach. Der Biber lebt im Familienverbund SWR

Mehr Beschwerden wegen Biberschäden

Unterdessen steigt beim Landratsamt Biberach die Zahl der Beschwerden wegen Biberschäden weiter an. Monatlich gehen zwei bis zehn Beschwerden laut Landratsamt deswegen ein. Forderungen, so wie in Bayern, Biber ohne großen Verwaltungsaufwand zu jagen, werden lauter. In Baden-Württemberg sei aber eine Änderung der gesetzlichen Vorschriften nicht geplant, teilte das Tübinger Regierungspräsidium mit.