Unbekannte haben im Gebiet der Gemeinde Reichenau (Kreis Konstanz) zwei Biberdämme zerstört. Jetzt sind nicht nur die Tiere in Gefahr, auch ein Bahndamm. Zuvor waren die Biber erfolgreich umgesiedelt worden.

Im vergangenen Jahr hatten sich die Biber in der Nähe des Bahndamms angesiedelt. Dort nagten sie Bäume an und errichteten einen Damm. Es bestand die Gefahr, dass durch das aufgestaute Wasser irgendwann der Bahndamm durchweicht und im schlimmsten Fall ein Zug hätte entgleisen können, so das Regierungspräsidium Freiburg. Mit Hilfe von Futter wurde die Biberfamilie Richtung Bodenseeufer gelockt und schließlich so erfolgreich umgesiedelt.

Biberdämme in Reichenau zerstört - Biberfamilie vertrieben

Die Bemühungen der Behörde wurden allerdings wieder zunichte gemacht. Dadurch, dass Unbekannte bereits Mitte des Monats an der neuen Ansiedlung die Dämme der Biber zerstört und abgerissen haben, wurden die Tiere vertrieben. Gleichzeitig zerstörten sie auch eine installierte Wildkamera und stahlen die dazugehörige Speicherkarte. Die Biberfamilie ist nun wieder zum Bahndamm zurückgekehrt. Damit gefährden die Tiere erneut den Zugverkehr. Das Regierungspräsidium Freiburg hat Anzeige gegen die unbekannten Zerstörer erstattet.

Bei Problemen Bibermanagement kontaktieren

Die Behörde bittet dringend darum, bei Biberansiedlungen nicht eigenmächtig einzugreifen. Das Bibermanagement im Regierungsbezirk sei schnellstmöglich vor Ort und könne dafür sorgen, dass der Konflikt zwischen Biber und Mensch gelöst oder ein Kompromiss gefunden werde.