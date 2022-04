per Mail teilen

Die Biberbahn startet nach ihrer Winterpause am Sonntag, dem 1. Mai, wieder. Die historische Bahnstrecke zwischen Bodensee und Donau auf der sogenannten Ablachtalbahn wurde im Juli vergangenen Jahres reaktiviert. Auf der Strecke ist ein Freizeitverkehr an Sonn- und Feiertagen eingerichtet. Die Biberbahn verbindet die Städte Radolfzell (Kreis Konstanz) und Mengen (Kreis Sigmaringen). Haltestellen sind unter anderem in Stockach, Sauldorf und Meßkirch.