Biberacher Landrat Heiko Schmid verabschiedet

Mit einem Festakt ist Heiko Schmid (parteilos) am Donnerstag als Biberacher Landrat verabschiedet worden. Im SWR-Interview mit Dirk Polzin blickt er auf seine Zeit als Landrat zurück.

Heiko Schmid ist am Donnerstag feierlich als Biberacher Landrat verabschiedet worden. Der 62-Jährige hatte nach 16 Jahren nicht mehr für das Amt kandidiert. Bei einem Festakt in Ochsenhausen (Kreis Biberach) wurde er mit der Verdienstmedaille des Landkreises und einem Großen Zapfenstreich der Bürgerwehr Mittelbiberach geehrt. In seiner Amtzeit habe es viele Herausforderungen gegeben, so Schmid. Als Beispiel nennt er die Klinikschließungen im Kreis. "Das hat sehr viel Energie und Nerven gekostet. Diese Phase war sehr belastend und bewegend", sagt Schmid.

Im Interview hat SWR-Moderator Dirk Polzin den scheidenden Landrat Heiko Schmid unter anderem gefragt, wie schnell die 16 Jahre als Landrat für ihn vergangen sind:

Stolz ist Schmid unter anderem darauf, dass der Kreis Biberach in ganz Baden-Württemberg der Kreis mit der niedrigsten Kreisumlage sei und keine Schulden habe.

"Wir haben alles, was wir gemacht haben, ohne Belastung für die nächsten Generationen gewuppt."

Am Donnerstagabend wurde Schmid mit einem Festakt im Bibliothekssaal des Klosters Ochsenhausen offiziell verabschiedet. Der Abschluss war ein Zapfenstreich der Historischen Bürgerwehr Mittelbiberach im Klosterhof. SWR Johannes Riedel

Nachfolger als Landrat ist Mario Glaser

Mario Glaser (parteilos), der bisherige Bürgermeister von Schemmerhofen im Kreis Biberach, wird die Nachfolge von Heiko Schmid antreten. Der Kreistag hatte Glaser im Juli zum Landrat gewählt. Der 43-Jährige war bei der Wahl der einzige Kandidat. Mario Glaser beginnt Mitte Oktober als Landrat.