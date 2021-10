Biberacher Kreistag befürwortet Zentrum für Älterenmedizin

per Mail teilen

Der Biberacher Kreistag hat sich am Freitag einstimmig für das Konzept des Zentrums für Älterenmedizin ausgesprochen. Mit dem Beschluss beteiligt sich der Kreis zugleich mit jährlich maximal 260.000 Euro am prognostizierten Verlust, begrenzt bis Ende 2023. Ein größerer Teil der Verluste entfällt auf die Sana Klinik Gruppe. Grund für das prognostizierte Defizit ist eine zu geringe Bettenzahl. Für ausreichend Betten müsste das Gebäude erweitert oder ein neues Haus gebaut werden. Der Kreis möchte mit dem Beschluss den Zeitraum nutzen, um eine Lösung zu finden. Das Zentrum für Älterenmedizin wurde bereits Anfang Oktober in den Räumen des stillgelegten Laupheimer Krankenhauses eröffnet.