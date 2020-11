In Biberach haben am Dienstagabend die 42. Biberacher Filmfestspiele begonnen. Sie dauern bis Sonntag. Wegen Corona ist in diesem Jahr vieles kleiner als sonst.

"WIR.SIND.DA. Für den Film. Für Biberach. Für Dich", unter diesem Motto finden die diesjährigen Biberacher Filmfestspiele statt. Unter besonderen Corona-Bedingungen: Zur Eröffnungsfeier sind weniger Besucher zugelassen, es werden weniger Filme gezeigt und in den Kinosälen ist nur ein Viertel der Plätze besetzt. Es kämen auch viel weniger Filmschaffende als sonst zum Festival, nur etwa die Hälfte, sagte Intendantin Helga Reichert. Prominente seien wegen Corona nicht dabei. SWR-Moderatorin Rebecca Lüer hat sich vor dem Start der Filmfestspiele mit der Intendantin unterhalten: Siegerfilm wird mit dem "Goldenen Biber" geehrt Vorführungen wurden so gelegt, dass sich in den Fluren des Biberacher Kinos möglichst wenige begegnen. Der Vorverkauf der 4.800 Eintrittskarten laufe gut, teilte der Biberacher Filmfestspielverein mit. Einzelne Vorstellungen seien ausverkauft. Die Biberacher Festspiele enden am Sonntag mit der Vergabe von Preisen in verschiedenen Kategorien. Der wichtigste Preis ist der "Goldene Biber" für den besten Spielfilm.