Wie attraktiv ist Biberach? Familien testen die Innenstadt

Die Stadt Biberach will ihre Innenstadt attraktiver gestalten. Dafür geht sie einen außergewöhnlichen Weg: Familien nehmen die Stadt in verschiedenen Kategorien unter die Lupe. Wir haben eine Familie bei ihrem "Check" begleitet.

Wie gut kann man als Familie in Biberach einkaufen, Spielplätze aufsuchen, ins Theater gehen oder das Auto parken? Das testen insgesamt 13 Familien in Biberach derzeit. Ihre Erfahrungen sollen laut Stadtverwaltung in die Planungen einfließen, wie die Innenstadt nach der Pandemie attraktiver gemacht werden kann. Parallel gibt es eine Online-Umfrage und einen Bürgerbeteiligungsprozess zur Innenstadt. Das Projekt startete vor gut zehn Tagen und dauert den ganzen April.

40 Familien hatten sich für den "Familien-Check" beworben, 13 wurden ausgewählt - und sie berichten nun wöchentlich ihre Erfahrungen. Neben Stärken und Schwächen, die ihnen in der Stadt auffallen, sollen die unterschiedlichen Test-Familien schildern, wie sie die Biberacher Innenstadt wahrnehmen.

Große Auswahl an Geschäften in der Innenstadt wichtig

Darunter sind auch Alexandra Wehrle (31), ihr Mann und ihr sechs Monate altes Kind. Gemeldet hat sich die Zugezogene, weil sie in der Aktion der Stadt eine Chance sieht mitzugestalten und gehört zu werden, erzählt sie. Sie testet den Wochenmarkt und die Einkaufsmöglichkeiten in der Innenstadt, wie etwa Hauswarenläden und eine Kaffeerösterei. Der Markt und eine breit gefächerte Auswahl an Geschäften dürften in einer Kleinstadt keinesfalls fehlen, meint sie im SWR-Interview. Aber eines sei ihr bereits aufgefallen:

"Auf jeden Fall fehlen mehr Sitzmöglichkeiten. Auch außerhalb von Cafés. Mehr öffentliche Bänke. Und mehr Grün in der Innenstadt. Und speziell auf meine Situation gesehen bräuchte es noch stillfreundliche Plätze."

Den ganzen Stadt-Check mit Testkäuferin Alexandra Wehrle sehen Sie hier:

Erste Rückmeldungen aus dem Test kommen bei Stadtverwaltung an

Dass es Punkte gibt, an denen die Stadt ansetzen könnte, hat auch der erste Bürgermeister von Biberach, Ralf Miller, schon bemerkt, erzählt er im SWR-Interview. Er hat das Projekt initiiert. Erste Rückmeldungen habe er nach gut einer Woche Testzeit bereits erhalten. Zum Beispiel, dass die Barrierefreiheit in der Stadt sich verbessern könnte.

"Das ist ja genau der Sinn und Zweck unserer Test-Familien. Diese Rückmeldungen: Wo gibt es konkret Probleme? Die wollen wir natürlich haben, denn wir sehen als Stadt sicherlich nicht alles."

Ziel der ganzen Aktion ist, die Lebensqualität in Biberach zu steigern. Das soll laut Stadt schon ab Herbst geschehen, denn dann will die Verwaltung die Anregungen der Familien in konkreten Bauprojekten umsetzen.