Wegen der Corona-Pandemie werden die Biberacher an Heiligabend eine uralte Tradition lediglich am Bildschirm verfolgen können: Das "Christkindle Ralassa", seit über 100 Jahren veranstaltet von der Hospitalstiftung Biberach. Jedes Jahr kommen dafür normalerweise Tausende auf dem Biberacher Marktplatz zusammen, um live zuzusehen, wie das Christkind von den sogenannten Gutermann’schen Häusern herabschwebt. Nun haben die Organisatoren vorab ein Video vom "Christkindle Ralassa" gedreht, dass am 24. Dezember ab 17:30 Uhr auf der Internetseite www.hospital-biberach.de gezeigt wird. Schon jetzt ist dort ein Video mit einem Blick hinter die Kulissen zu sehen.