Im Kreis Biberach gelten wegen der angespannten Corona-Lage ab der Nacht auf Montag weitere verschärfte Regeln, die über die Maßnahmen der Alarmstufe hinausgehen. Das habe das Sozialministerium angewiesen, so das Landratsamt. So gilt ab Montag, 0 Uhr, in zusätzlichen Bereichen die 2-G-Regel. So dürfen beispielsweise ausschließlich Geimpfte und Genesene zum Friseur, am Sporttraining im Freien teilnehmen oder in Hotels übernachten. Für nicht Immunisierte gilt zudem eine nächtliche Ausgangsbeschränkung. Sie dürfen die Wohnung zwischen 21 und 5 Uhr nur noch aus triftigen Gründen verlassen, zum Beispiel um zur Arbeit zu gehen. Die Allgemeinverfügung ist zunächst bis zum 15. Dezember beschränkt. Der Kreis Biberach hat landesweit seit Tagen die höchste Sieben-Tage-Inzidenz.