Bei einem Unfall mit zwei Lastwagen am Mittwochmorgen bei Berkheim (Kreis Biberach) ist einer der Fahrer schwer am Kopf verletzt worden. Die Lastwagen hatte sich laut Polizei im Begegnungsverkehr an den Außenspiegeln gestreift. Außenspiegel und Seitenscheibe des einen Lkw splitterten. Glasstücke trafen den 49-jährigen Fahrer am Kopf. Er fuhr trotzdem noch bis zu seiner Firma in Berkheim weiter und wurde dann in eine Klinik gebracht. Die Polizei sucht nach dem anderen Lkw-Fahrer.