Die Stadt Biberach plant in der Innenstadt den Aufbau eines Nahwärmenetzes für insgesamt mehr als sieben Millionen Euro. Dem hat der Bauausschuss des Gemeinderats am Donnerstag zugestimmt. Nach Angaben einer Sprecherin werden zunächst Behörden und Schulen an das Netz angeschlossen. Später können auch private Gebäude mit regenerativer Heizenergie versorgt werden.