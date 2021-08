Der Chemieunfall beim Pharma-Unternehmen Rentschler in Laupheim (Kreis Biberach) ist offenbar glimpflich ausgegangen. Die bei dem Vorfall anwesenden Mitarbeiter stünden nicht mehr unter ärztlicher Beobachtung, so eine Sprecherin. Wohl aufgrund eines technischen Defekts war am Mittwoch Lösungsmittel in einem Gebäude ausgetreten.