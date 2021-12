Der Bund fördert den Ausbau von Radwegen und Fahrrad-Stellplätzen in der Region Bodensee-Oberschwaben mit mehreren Millionen Euro. Das teilt das Bundesverkehrsministerium mit. So erhält beispielsweise der Landkreis Biberach rund zwei Millionen Euro. Das Geld fließt in den Bau von zwei neuen Radwegen entlang von Kreisstraßen Die Gemeinde Kressbronn (Bodenseekreis) bekommt knapp 60.000 Euro Zuschuss für 45 überdachte Fahrrad-Abstellplätze am Bahnhof. Mit rund 3,5 Millionen Euro wird Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) unterstützt - für den Neu- und Ausbau der Radverbindung entlang der Oberen Argen. Weitere Fördergelder gehen an die Landkreise Sigmaringen und Ravensburg sowie die Städte Konstanz, Friedrichshafen und Laupheim (Kreis Biberach).