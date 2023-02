Ein 26-Jähriger hat am Sonntag in Biberach Polizisten mit einem Messer bedroht. Diese hätten daraufhin Warnschüsse abgegeben, heißt es von der Polizei.

Polizeibeamten haben am Sonntag in Biberach Warnschüsse abgefeuert, als sie von einem 26-Jährigen mit einem Messer bedroht wurden. Zeugen meldeten der Polizei am Nachmittag einen Mann, der auf der Straße randaliere, schreie und ein Messer dabei habe. Auf die Aufforderung der angerückten Beamten, das Messer wegzulegen, habe der 26-Jährige nicht reagiert und sie wiederholt bedroht, so die Polizei. Um den Mann festnehmen zu können, habe man zwei Warnschüsse abgegeben und Pfefferspray einsetzen müssen.

26-Jähriger wird in Klinik gebracht

Der Mann habe sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden und sei in eine Klinik gebracht worden, heißt es von der Polizei weiter. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Biberach und sucht Zeugen.