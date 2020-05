Der Biberacher Kreistag hat am Mittwoch den Haushalt für das Jahr 2020 einstimmig verabschiedet. Er sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von über 260 Millionen Euro vor. 30 Millionen Euro davon sollen in die Bereiche Infrastruktur, Breitbandausbau, Mobilität und Bildung investiert werden. Zudem wurde die sogenannte Kreisumlage erneut gesenkt, von 25,5 auf 25 Prozentpunkte. Die Umlage gibt den Prozentsatz der Einnahmen an, die Kommunen an den Kreis abführen müssen. Da die Städte und Gemeinden im Landkreis Biberach aufgrund einiger großer Unternehmen vergleichsweise hohe Gewerbesteuereinnahmen haben, kann die Kreisumlage seit Jahren gesenkt werden. Die absoluten Beträge, die die Kommunen an den Kreis abführen, sind aber gestiegen. Der Kreis Biberach hat die niedrigste Kreisumlage Baden-Württembergs.