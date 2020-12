per Mail teilen

Der Biberacher Kreistag hat am Mittwoch den Haushalt für das kommende Jahr verabschiedet. Das teilte das Landratsamt mit. Er sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von rund 266 Millionen Euro vor. Es werden keine Kredite aufgenommen, der Kreis bleibt damit im Kernhaushalt schuldenfrei. Zudem wurde die Kreisumlage um einen weiteren Prozentpunkt von 25 auf 24 Prozentpunkte gesenkt. Damit hat der Kreis Biberach weiterhin den niedrigsten Kreisumlagehebesatz in Baden-Württemberg.