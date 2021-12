15 Jugendliche bei Unfall mit Schulbus bei Biberach verletzt

per Mail teilen

Beim Unfall eines Schulbusses bei Biberach sind am Dienstag 15 Jugendliche und der Busfahrer verletzt worden. Laut Polizei war der Bus von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt.

Der Unfall auf einer Kreisstraße bei Biberach passierte gegen 13:30 Uhr, als eine Windböe den Bus erfasste. Dieser fuhr daraufhin eine Böschung hinunter und kippte auf die Seite.

Die Insassen retteten sich durch die Dachluke ins Freie. Feuerwehr und Rettungsdienst kümmerten sich um sie. Auch vier Notfallseelsorger waren vor Ort.

Großes Aufgebot von Rettungskräften

Wegen der zunächst unklaren Lage war eine große Zahl an Rettungskräften angerückt. Neben mehreren Rettungswagen waren auch zwei Rettungshubschrauber im Einsatz, sie wurden aber nicht gebraucht.

Rund 50.000 Euro Schaden

Ein Teil der Verletzten sei in eine Klinik gebracht worden, um die Schwere der Verletzungen abzuklären, so die Polizei. Die Kreisstraße wurde wegen des Unfalls mehrere Stunden gesperrt. Den Schaden am Bus schätzt die Polizei auf rund 50.000 Euro.