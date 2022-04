per Mail teilen

Der Landkreis Biberach kauft das ehemalige Altenwohnheim "Marienheim" in Bad Buchau, um dort Geflüchtete unterzubringen. Das Gebäude stehe derzeit leer, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes. Der Kreis will dort rund 80 Geflüchtete unterbringen.