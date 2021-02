8,8 Millionen Euro an Städtebauförderung gehen an neun Städte und Gemeinden im Kreis Biberach. Das teilte der Biberacher CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger mit. Mit insgesamt 6,6 Millionen Euro fördert die Landesregierung unter anderem Projekte zur Schaffung von Wohnraum und zur Umgestaltung von Straßen und Plätzen. Außerdem gibt es 2,2 Millionen Euro aus dem Bund-Investitionspakt für die Modernisierung einer Mehrzweckhalle in Mittelbiberach und die Sanierung einer Schwimmhalle in Eberhardzell.