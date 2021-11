per Mail teilen

Der Kreis Biberach hat als erster Landkreis in Baden-Württemberg eine Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner von mehr als 500. Nach aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts liegt der Wert bei etwa 550. In den Kreisen Bodensee und Ravensburg liegt die Inzidenz knapp unter 400, im Kreis Sigmaringen etwas drüber. Der Kreis Konstanz hat mit rund 190 eine der niedrigsten Inzidenzen in Baden-Württemberg.