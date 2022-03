In Hochdorf-Appendorf bei Biberach sind am Donnerstagmorgen ein Auto und ein Bus an einer Kreuzung frontal zusammengestoßen. Die Autofahrerin wurde laut Polizei schwer verletzt und musste aus dem Wagen befreit werden. Sie kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Im Bus sei niemand verletzt worden. Die Straße Richtung Appendorf ist für die Bergung des Busses aus dem Straßengraben immer noch gesperrt, es gibt eine Umleitung.