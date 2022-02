per Mail teilen

Das Landgericht Konstanz hat eine 25-jährige Frau wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung zu einem Jahr und sechs Monaten Haft verurteilt. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Die Frau hatte in einer Wohnung in Singen nach einem Streit versucht, der Mutter ihres Ex-Freundes mit einem Messer in den Hals zu stechen. Ein Bekannter hatte Schlimmeres verhindert. Tatzeit war im Dezember 2020.