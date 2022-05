In der Region Bodensee-Oberschwaben wird auch in den kommenden 20 Jahren die Bevölkerung weiterwachsen. Davon geht eine Vorausberechnung des statistischen Landesamtes aus. So könnten 2040 insgesamt fast 1.2 Millionen Menschen in den Kreisen Biberach, Ravensburg, Sigmaringen, Konstanz und dem Bodenseekreis leben und damit fast 34.000 mehr als bislang.