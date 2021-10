Zwei tote Wildschweine und eine leere Weinflasche

Ein betrunkener Autofahrer ohne Führerschein hat nach einem Wildunfall in Singen (Kreis Konstanz) Fahrerflucht begangen und anschließend die Schuld auf seine Ehefrau schieben wollen. Wie die Polizei berichtet, fanden die Beamten an der Unfallstelle zwei tote Wildschweine und einen verlassenen Wagen, in dem eine fast leere Weinflasche lag. Kurz darauf sei ein alkoholisierter 38-jähriger Mann mit seiner Ehefrau an der Unfallstelle erschienen und habe behauptet, die Frau habe das Auto gefahren. Laut Polizei ergaben die Spuren am Unfallort aber ein anderes Bild. Der Mann räumte daraufhin ein, am Steuer gesessen zu haben. Gegen ihn wird jetzt ermittelt.