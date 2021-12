Betrunkener überschlägt sich mehrfach mit Auto

per Mail teilen

Beim Autobahnkreuz Hegau (Kreis Konstanz) ist ein Betrunkener am Montagnachmittag mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und hat sich mehrfach überschlagen. Nachdem Ersthelfer den 36-Jährigen aus seinem Fahrzeug befreit hatten, soll er aggressiv gegenüber Polizisten und Krankenhauspersonal geworden sein, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Demnach hatte der Mann 1,9 Promille Alkohol im Blut. Beamte fanden mehrere leere Bierdosen in seinem Wagen. Bei dem Unfall fuhr der Mann eine Notrufsäule, ein Schild sowie die Leitplanke um.