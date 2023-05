Ein Transporterfahrer hat sich am Sonntagmorgen auf der A96 bei Kißlegg (Kreis Ravensburg) eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Am Ende krachte der Transporter in einen Streifenwagen.

Der Mann aus Österreich war Richtung Norden unterwegs und hatte laut Polizei mehrfach Anhaltezeichen ignoriert und versucht, Streifenwagen von der Fahrbahn abzudrängen oder zu rammen. Um den Streifenwagen zu entkommen, habe er die Autobahn zudem verlassen, um in Richtung Süden wieder auf sie aufzufahren. Am Ende krachte er Polizeiangaben zufolge bei Kißlegg auf einen Streifenwagen , der ihn ausbremsen wollte. Dabei überschlug sich der Transporter. Der Mann und zwei Polizisten wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Aufgrund des Unfalls blieb die A96 in Richtung Süden für mehrere Stunden gesperrt. 24-Jähriger unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein Laut Polizei stand der 24-Jährige sowohl unter Alkohol- als auch Drogeneinfluss. Einen Führerschein hatte er nicht. Der Mann wurde festgenommen. Er musste sich einer Blutprobe unterziehen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Zeuge alarmierte Polizei Alarmiert worden war die Polizei von einem anderen Verkehrsteilnehmer: Er hatte gegen vier Uhr morgens gemeldet, der Transporter fahre auf der Autobahn 96 Schlangenlinien. Weitere Ermittlungen ergaben zudem, dass der 24-Jährige zuvor an einer Tankstelle im österreichischen Lochau randaliert und mit Flaschen geworfen haben soll.