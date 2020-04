Ein betrunkener Autofahrer in Mittelbiberach ist am Samstag durch das Notruf-System seines eigenen Autos überführt worden. Das Gerät rief automatisch die Polizei, als der Wagen von der Straße abkam und über eine Wiese fuhr. Die Beamten trafen den 19-Jährigen zu Hause an. Er sei betrunken und absolut fahruntauglich gewesen, so die Polizei. Sein Auto stand beschädigt vor der Haustür und der Motor war noch warm. Der junge Mann behauptete zwar, er habe das Auto nicht bewegt. Doch alles Abstreiten half nichts. Er musste eine Blutprobe abgeben und ist seinen Führerschein los.