Ruhestörer in einem Mehrfamilienhaus im Überlinger Stadtteil Nußdorf sind am späten Donnerstagabend gegen Polizeibeamte gewalttätig geworden. Eine 37-jährige und ihr 17 Jahre alter Sohn, beide betrunken, hatten nach Angaben der Polizei laut Musik gehört und sich lautstark gestritten und damit die Nachtruhe ihrer Nachbarn gestört. Nachdem sie die Beamten durch ein Fenster beleidigten und Flaschen auf die Straße warfen, nahmen die Einsatzkräfte die beiden in Gewahrsam. Der 17-jährige randalierte daraufhin, beleidigte und bespuckte die Beamten und versuchte, sie mit Kopfstößen, Tritten und Bissen zu verletzen. Zudem behauptete er, an Corona erkrankt zu sein. Entsprechende Untersuchungen bestätigten dies zunächst nicht. Mutter und Sohn verbrachten die restliche Nacht in der Ausnüchterungszelle.