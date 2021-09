Eine Frau hat in Immenstaad (Bodenseekreis) ihr wenige Monate altes Baby allein in der Wohnung gelassen und betrunken einen Autounfall verursacht. Laut Polizei nahm die 36-Jährige am Montag in einem Kreisverkehr einem anderen Autofahrer die Vorfahrt und prallte mit ihrem Fahrzeug in dessen Beifahrerseite. Als sie zurücksetzte, fuhr sie auf einen Streifenwagen hinter ihr auf. Nachbarn hatten bereits die Wohnungstür geöffnet, weil sie sich um das weinende Kind gesorgt hatten.