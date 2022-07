In Singen (Kreis Konstanz) und Umgebung finden derzeit vermehrt Betrugsversuche per Telefon statt. Die Polizei bittet um Vorsicht. Laut Mitteilung behaupten die Betrüger am Telefon, ein Verwandter oder eine Verwandte der Angerufenen sei in einen Unfall verwickelt und es müsse eine hohe Kaution bezahlt werden.