Betrugsversuch mit gefälschtem Impfpass

In einer Apotheke in der Konstanzer Altstadt ist am Donnerstagnachmittag ein Impfpass zur Digitalisierung vorgelegt worden, der offensichtlich gefälscht war, wie die Polizei mitteilte. Der Kunde, der das Dokument vorlegte, bemerkte jedoch, dass der Schwindel auffliegen könnte. Er verlangte den vermeintlichen Impfpass zurück und verließ die Apotheke, bevor die Polizei eintraf. Diese ermittelt nun wegen Verdacht der Urkundenfälschung. Immer wieder wird laut Polizei bei Apotheken wegen der Einschränkungen für Ungeimpfte versucht, einen digitalen Impfnachweis zu erlangen, weil damit Fälschungen am gelben Impfausweis nicht mehr erkannt werden können.