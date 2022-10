Polizei Ravensburg warnt vor Betrug mit Energiepreispauschale

per Mail teilen

Zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger gibt es eine Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro vom Staat. Betrüger nutzen das aus. Dabei geht es auch um Identitätsdiebstahl.

Das Polizeipräsidium Ravensburg warnt vor betrügerischen E-Mails im Zusammenhang mit der Energiepreispauschale. In vermeintlich von einer Bank kommenden Mails werden die Empfängerinnen und Empfänger über den Erhalt einer Energiepreispauschale informiert und aufgefordert, persönliche Daten wie auch die Kontoverbindung anzugeben.

Thomas Wagner berichtet über den Betrug mit der Energiepreispauschale:

"Diese Anschreiben, das sind Fake-Schreiben."

Neben dem Polizeipräsidium warnt auch Matthias Bauer von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg: "Hier will man nur die Daten abgraben. Man will die Auszahlung bei den Behörden geltend machen. Ich seh' das Geld nie, wenn ich auf so eine Geschichte eingehe und die Daten preisgebe."

Verbraucherzentrale: Energiepreispauschale wird automatisch überwiesen

Erwerbstätige erhalten die Pauschale automatisch über ihr Gehalt ausgezahlt, heißt es bei der Verbraucherzentrale weiter - und zwar über das September oder Oktober-Gehalt. Bei Selbständigen wird die Energiepreispauschale von der anfallenden Steuervorauszahlung abgezogen. Auch Rentnerinnen und Rentner erhalten die Energiepreispauschale. Matthias Bauer von der Verbraucherzentrale vermutet, dass sich die Betrüger in erster Linie an diese älteren Menschen wenden. Ziel sei es, an die entsprechenden persönlichen Daten von Betroffenen zu kommen, um dann die Zahlungen umzuleiten. Dann würden sie versuchen, das weiter auszunutzen.

Bundesweite Betrugsmasche: Identitätsdiebstahl

So könnten beispielsweise Täter versuchen, sich mit Hilfe der erbeuteten Namen, Adressen und Kontodaten im Internet als jemand anderes auszugeben. In diesem Fall wird von Indentitätsdiebstahl gesprochen. Nicht nur in Oberschwaben warnt die Polizei vor Mails im Zusammenhang mit der Energiepreispauschale. Das Polizeipräsidium Ravensburg spricht von einer "bundesweiten Betrugsmasche".

Verbraucherschützer raten, auf solche Mails nicht zu antworten und keinesfalls auf den Link in der E-Mail zu klicken. Am besten sei es, solche Mails in den Spam-Ordner zu schieben. Wer bereits seine Daten eingegeben hat, soll Anzeige bei der Polizei erstatten.