per Mail teilen

Unbekannte Betrüger halten offenbar Autos an, um Bargeld zu erbeuten. Wie die Polizei mitteilte, sollen zwei Männer am Donnerstag am Ortseingang von Aulendorf Autofahrer gestoppt haben. Sie forderten 15 Euro Verwarngeld, wenn im Verbandskasten keine FFP2-Masken vorhanden waren. Derzeit ist noch unklar, wie viele Autofahrer auf die Masche der Betrüger hereingefallen sind.