Ein Mann aus Stuttgart soll in Lech am Arlberg monatelang seine Rechnungen in Hotels und Restaurants nicht bezahlt haben. Die Betriebe wurden so um mehr als 17.000 Euro betrogen.

Seit Ende Dezember soll ein 27-jähriger Mann aus Stuttgart in Lech am Arlberg Zechprellerei im großen Stil begangen haben. Es geht um insgesamt 17.200 Euro. Die Polizei hat den Mann festgenommen. Er sitze derzeit im Gefängnis in Feldkirch, heißt es in einer Mitteilung. Tatverdächtiger versteckt sich in Personalzimmer Der Tatverdächtige genoss in den vergangenen drei Monaten in mehreren Restaurants luxuriöses Essen, trank Champagner und übernachtete in verschiedenen Hotels, laut Polizei ohne die Rechnungen zu begleichen. Als er seine letzte Hotelrechnung nicht bezahlte, wurde er angezeigt. Die Polizei suchte nach dem 27-Jährigen und fand ihn in einem Personalzimmer eines weiteren Hotels. Dort hatte er sich versteckt. Die Polizei geht davon aus, dass es noch weitere Geschädigte gibt. Diese sollen sich bei der Polizeiinspektion Lech melden.