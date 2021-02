Der Skilift Gohrersberg in Kreuzthal im Oberallgäu darf weiter nicht stundenweise an einzelne Familien vermietet werden. Das Verwaltungsgericht Augsburg lehnte den Eilantrag des Betreibers ab. Es handle sich um ein gewerbliches Freizeitangebot, das laut Bayerischer Infektionsschutzverordnung derzeit nicht erlaubt sei, so die Begründung. Der Schlepplift liegt direkt an der Grenze zu Baden-Württemberg, wo Skilifte stundenweise vermietet werden dürfen.