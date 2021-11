An den Sana Kliniken im Kreis Biberach gilt ab Mittwoch ein Besuchsverbot. Dieses werde zum Schutz der Patienten und Mitarbeiter erlassen, so die Sana Kliniken in einer Pressemitteilung. Aufgrund der steigenden Corona-Zahlen seien nun Besuche nur in begründeten Ausnahmefällen möglich, etwa bei Geburten oder Palliativ-Fällen.