Deutlich weniger Besucher auf der "Interboot" in Friedrichshafen

Die Wassersportmesse "Interboot" ist am Sonntag mit einem starken Besucherrückgang zu Ende gegangen. Rund 41.000 Besucherinnen und Besucher haben sich die letzte neuntägige Ausgabe der Messe angeschaut.

Fast 9.000 Menschen weniger als im Vorjahr kamen in den vergangenen neun Tagen zur Messe "Interboot" nach Friedrichshafen. Insgesamt besuchten laut dem Veranstalter 41.000 Menschen die Messe. Vor mehr als 15 Jahren war es noch mehr als doppelt so viele. Für das nächste Jahr stehen einige Änderungen an. Unter anderem wird die Messe von neun auf fünf Tage verkürzt.

Die Messe begründet den Besucherrückgang mit dem schönen Wetter und einer ungünstigen allgemeinen Wirtschaftsprognose. Trotzdem sei eine Mehrheit der rund 350 Aussteller zufrieden gewesen, sagt Messe-Projektleiter Felix Klarmann.

"Die Qualität der Besucher war gut. Es wurden viele gute Gespräche geführt und viele neue Kontakte geknüpft."

"Interboot" im nächsten Jahr nur noch fünf statt neun Tage

Laut Klarmann haben die Aussteller auch gute Geschäfte gemacht. Trotzdem: 2007 konnte die "Interboot" noch rund 95.000 Messebesucher anziehen, mehr als doppelt so viele wie jetzt. Im nächsten Jahr soll die "Interboot" weiterentwickelt und von neun auf fünf Tage verkürzt werden, teilte die Messeleitung mit. Für die Aussteller habe dies den Vorteil, dass sie ihr Personal nicht so lange auf der Messe beschäftigen müssten.

Nach SWR-Informationen kritisieren einige Aussteller die Verkürzung. Vor allem bei großen Schiffen sei es fraglich, ob es sich lohne, sie für fünf Tage von weit her nach Friedrichshafen zu transportieren. Das kritisiert beispielsweise Christian Daum von der Firme Bente-Yards aus Kressbronn (Bodenseekreis).

"Ich persönlich bin auch überzeugt von der langen Zeit, weil man einfach die gleiche Logistik hat, egal ob die Messe zehn oder fünf Tage dauert."

Zu diesen Logistikarbeiten gehören laut Daum unter anderem der Standaufbau und der Transport der Schiffe. Er hält dennoch der Messe die Treue und will nächstes Jahr auch bei einer verkürzten "Interboot" wieder kommen. Das genaue Konzept dafür werde, so Messe-Projektleiter Klarmann, noch erarbeitet.