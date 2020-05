Jay Alexander zieht sich in diesen Zeiten mit seiner Familie gerne in seinen Weinberg in Ölbronn bei Mühlacker zurück. In seinem Refugium verbringt er jede freie Minute, denn auch seine Konzerte sind abgesagt oder verschoben. Gerade für ihn, der beim Singen die Freiheit und die pure Leidenschaft erlebt, ist das ein Wechselbad der Gefühle.

Er ist Botschafter der "Familienherberge Lebensweg". Das ist ein Haus, in dem Familien mit schwerst- und lebensverkürzt erkrankten Kindern eine Erholung vom Alltag geboten wird. Aber das ist zur Zeit für die Familien nicht möglich.

Mit seinem Album "Du meine Seele singe" will Jay Alexander gerade in dieser schweren Zeit Trost spenden. mehr...