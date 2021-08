per Mail teilen

Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp (CDU) hat am Mittwoch Sinti aus der Region um Verzeihung für die Verbrechen an ihren Angehörigen im Nationalsozialismus gebeten. Anlass war der Besuch des Vorsitzenden des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, Romani Rose.

Romani Rose trug sich ins Goldene Buch der Stadt ein und ließ sich im Museum Humpis-Quartier die Sonderausstellung zur Geschichte der Ravensburger Sinti im Nationalsozialismus zeigen. Die Ausstellung thematisiert nicht nur die Ausgrenzung der Sinti, sondern zeigt auch, wie der Großteil der übrigen Ravensburger Bevölkerung in relativer Normalität weiterlebte und von der Verfolgung anderer profitieren konnte.

Sinti interniert und ermordet

In der Ausstellung "Ausgrenzung und Verfolgung" erfährt der Besucher, dass die Stadt Ravensburg schon 1936 den Bau eines Zwangslagers zur Internierung der einheimischen Sinti beschloss. Dort wurden etwa 100 Sinti eingewiesen. Sie mussten Zwangsarbeit im städtischen Forst- und Bauamt und bei Unternehmen in der Region leisten. 1943 wurden 34 Männer, Frauen und Kinder ins Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert, 28 wurden dort oder in anderen Lagern ermordet.

Historische Rede

Romani Rose vom Zentralrat Deutscher Sinti und Roma erklärte, der Tag in Ravensburg bedeute ihm viel. Tief beeindruckt zeigte er sich von einer Rede des Ravensburger Oberbürgermeisters Rapp. Dieser hatte zuvor als Vertreter der Stadt Verantwortung übernommen für die Ereignisse während des Nationalsozialismus.

"Ich bitte die Sinti um Verzeihung für all das Schreckliche, das geschehen ist."

Rapp entschuldigte sich bei den Sinti für die Ausgrenzung und Verfolgung ihrer Vorfahren durch die Stadt auch nach der Zeit des Nationalsozialismus: "Wir Ravensburger haben damals große Schuld auf uns geladen", sagte Rapp. Anwesende Ravensburger Sinti, Nachkommen der Opfer, bezeichneten die Rede des Oberbürgermeister als historisch für die Stadt.