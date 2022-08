Das Unternehmen Maggi in Singen feiert 2022 sein 125-jähriges Bestehen: Am 17. August 1897 ließ Gründer Julius Maggi die Firma in Singen ins Handelsregister eintragen. Von dort trat die flüssige Würze ihren Siegeszug um die Welt an. Ein Museum auf dem Werksgelände erzählt die Geschichte.